Красное вино полезно для кишечника - ученые

Для положительного эффекта достаточно одного бокала красного вина в две недели.

Красное вино может быть полезно для кишечника, поскольку благодаря ему полезных бактерий в кишечнике становится больше.

Об этом свидетельствует новое исследование британских ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Gastroenterology, пишет Би-Би-Си.

В нем были задействованы несколько тысяч человек из Британии, Нидерландов и США. Все они - близнецы, участвующие в программах медицинских исследований. Их спрашивали о том, какой диеты они придерживаются и каким алкогольным напиткам отдают предпочтение.

У тех, кто предпочитает красное вино, микробиота оказалась разнообразнее, чем у остальных. Микробиота оказывалась тем разнообразнее, чем больше красного вина потреблял человек, хотя одно бокала в неделю или две вполне достаточно. Никто из участвовавших в исследовании не злоупотреблял спиртным.

Причина хорошего влияния красного вина в полифенолах - химических соединениях, которые также содержатся в белом вине, пиве и сидре, но в намного меньших количествах, свидетельствуют данные, полученные исследователями из Королевского колледжа Лондона.

Для положительного эффекта достаточно одного бокала красного вина в две недели - результаты исследования не должны служить оправданием для злоупотреблений, подчеркивают ученые.

Исследователи отмечают, что злоупотребление, скорее всего, вредит микробиоте и здоровью человека в целом.

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Полифенолы также содержатся во многих фруктах и овощах.

Полифенолы, такие как ресвератрол, содержащийся в кожуре красного винограда, являются микроэлементами, которые, как считается, обладают полезными свойствами и служат питательной средой для полезных микробов, живущих в нашем кишечнике.

В человеческом кишечнике живут триллионы бактерий и других микроорганизмов, которые помогают нам поддерживать здоровье.

Все больше исследований показывают, что небольшие изменения в нашей микробиоте могут сделать нас более восприимчивыми к таким недугам, как синдром раздраженного кишечника, болезни сердца и ожирение, и могут даже повлиять на наше настроение и психическое здоровье.

Диета, образ жизни и некоторые медикаменты, которые мы принимаем, могут нарушить тонко сбалансированную кишечную экосистему.

"Это неэкспериментальное исследование, так что мы не можем доказать, что наблюдаемый нами эффект вызван именно красным вином. Если вам нужно выбрать один алкогольный напиток, то стоит выбрать красное вино, так как оно может оказать благотворное влияние на вас и на ваши кишечные микробы, что, в свою очередь, может также хорошо сказаться на весе и риске сердечных заболеваний", - говорит одна из авторов исследования Каролин Ле Рой.

Выпивать каждый день - не нужно, следует соблюдать умеренность, подчеркивает Ле Рой.

Она намерена провести еще одно исследование - предложить участникам выбор: красное вино, виноградный сок или ничего из этого, и посмотреть, как это скажется на микробиоте.

"Мы узнаем о кишечных бактериях все больше и больше. Это комплексный вопрос, требующий многих исследований, но мы уже знаем, что чем разнообразнее микробиота, тем лучше для нашего здоровья", - говорит Ле Рой.

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Алекс Уайт из Британской организации питания говорит: "Результаты этого исследования интересны, и эффекты, которые наша диета оказывает на микробиоту, - захватывающий предмет для изучения. Однако требуется больше исследований для того, чтобы делать уверенные выводы о связи между употреблением красного вина и изменением кишечной флоры".

"Следует помнить, что употребление большого количества алкоголя ведет к развитию многих проблем со здоровьем, включая некоторые виды рака, болезни сердца, инсульты и поражения печени. Чтобы минимизировать риски, взрослым рекомендуется употреблять не больше 14 порций алкоголя в неделю на регулярной основе", - говорит он.

Под порцией алкоголя в британской медицине принято понимать эквивалент 8 г чистого спирта, то есть 250 мл пива или 25 мл 40-градусного напитка.

"У результатов исследования есть свои достоинства, - говорит представитель Британской диетической ассоциации Меган Росси. - Я бы не советовала людям начинать пить красное вино, но если они уже выпивают время от времени, им не стоит чувствовать себя виноватыми, и это, наверное, хорошо".