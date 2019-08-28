Кариес может вызвать рак кишечника - исследование

В новом исследовании говорится о том, что бактерии ротовой полости выделяют молекулы, которые ускоряют рост опухолей толстой и прямой кишки.

Исследование Стоматологического колледжа Колумбийского университета выявили существование взаимосвязи между кариесом и раком толстой и прямой кишки.

В новой работе речь идет о том, что бактерии ротовой полости выделяют молекулы, которые ускоряют рост опухолей толстой и прямой кишки. Бактерии, находящиеся в ротовой полости при больных зубах, способствуют росту вероятности образования и скорости роста опухолей кишечника.

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Исследование доказывает, что у некоторых пациентов с онкозаболеванием толстой или тонкой кишки болезнь прогрессирует намного быстрее. Почти, у каждого такого больного замечена плохая гигиена ротовой полости.

По словам практикующего врача-стоматолога, профессора Ярослава Заблоцкого, большое значение в этом вопросе имеет то, насколько сильно ваши зубы поражены кариозной болезнью.

«Заболевание кариесом вызывает инфекция. Можно предположить, что эта же инфекция может влиять на различные виды заболеваний, в том числе и на онкоопухоли, - объясняет врач Заблоцкий. – Большое значение имеет, насколько сильно ваши зубы пораженные кариозной болезнью. Когда человек страдает кариозной болезнью, и кариес поражает большую часть зубов или все зубы – то ротовая полость кишит инфекциями. Опираясь на новые результаты исследований ученых, можно предположить, что избыток таких инфекций может ускорить рост опухолей", - объясняет врач.

"Совет всем украинцам – чистите зубы! Будете тщательно и вовремя чистить зубы – у вас не будет бактерий и кариеса. И не будет лишней угрозы, что больные зубы вызовут или повлияют на более серьезные заболевания», - говорит Заблоцкий.

Как сообщал УНИАН, ранее врачи назвали овощ-"убийцу" зубов.