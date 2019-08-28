Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого

Ученые из Университета Нью-Мексико утверждают, что употребление сладкого как такового не приводит к увеличению массы тела.

Одни считают сладкое вредным, другие так не думают, а третьи без него жить не могут. В наши дни можно услышать разные утверждения по поводу сластей. Чему же верить?

Врачи прокомментировали самые распространенные мифы о вреде сладкого, пишет "МедикФорум".

Читайте такжеОптимисты живут дольше пессимистов - исследование

От сладкого толстеют. Ученые из Университета Нью-Мексико утверждают, что употребление сладкого как такового не приводит к увеличению массы тела, - они получили соответствующие данные в экспериментах с участием мужчин и женщин среднего возраста. Специалисты констатировали, что любители сладкого набирают вес от употребления большого количества низкокачественных сластей и кондитерских изделий, содержащих улучшители вкуса, разрыхлители и другие ненатуральные ингредиенты, которые негативно влиять на кишечную микрофлору и в связи с этим на метаболизм.

От шоколада бывают прыщи. Шоколад никак не отражается на чистоте кожи, отмечают ученые. Точнее говоря, пища с высоким гликемическим индексом увеличивает уровень стрессового гормона кортизола в крови и тем самым способствует появлению прыщей. Однако шоколад- если в нем высоко содержание какао бобов, мало молока и сахара – коже не навредит. Шоколаде с 60% какао-бобов и выше специалисты считают практически безопасным в плане возможного появления прыщей.

Сладкое необходимо мозгу. Возможно, съесть немного шоколада, пастилы мили варенья в середине рабочего дня действительно не будет лишним. Клетки мозга питаются глюкозой и ее недостаток отражается на их работе. Проблема в том, что можно съесть совершенно незаметно для себя слишком много сладкого. Тогда вместо желанной бодрости появятся сонливость и когнитивная заторможенность.

От шоколада может быть запор. Это, конечно, очень красивая причина для запора, но врачи говорят, что такое возможно, пожалуй, только в ситуации, когда кроме шоколада человек ничего больше не ест. Согласно данным, озвученным на конференции Европейской ассоциации кардиологов, в день без опасения можно съедать до 100 граммов горького шоколада.

Сладкое вызывает диабет. Возникновение диабета 1 типа не связано с употреблением сладкого, это аутоиммунное заболевание, которое ассоциируется с генетическими изменениями в клеточных структурах. Что касается сахарного диабета 2 типа, то употребление сладкого может влиять на его появление только косвенно. Развитие этого типа диабета соотносится в перовую очередь с воспалением и накоплением жировой ткани.