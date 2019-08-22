ВОЗ не рассматривает микропластик в питьевой воде как угрозу для здоровья

Во Всемирной организации здравоохранения оценили долгосрочные последствия микропластика для водных экосистем и призвали к новым исследованиям.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не рассматривает микропластик в питьевой воде как угрозу для здоровья человека.

Об этом говорится в отчете организации, передает dw.com.

Так, сотрудник ВОЗ Брюс Гордон отметил, что существует большой зазор между прогнозируемым объемом токсинов, который тело человека может поглотить без вреда, и теми показателями, которые будут считаться губительными.

"Мы совершенно не обеспокоены", - отметил он, говоря о нынешних концентрациях в питьевой воде.

Читайте такжеЛюди съедают минимум по 50 тысяч частичек пластика в год

Вместе с тем эксперты предупреждают, что если загрязнение будет продолжаться нынешними темпами, возможны долгосрочные последствия для водных экосистем на планете и для человечества в целом.

"Необходимо уменьшить рост пластикового загрязнения во всем мире", - отметила другая представительница ВОЗ Мария Нейра. Она также призвала к более детальным исследованиям на эту тему.

Ежегодно в мировой океан попадает около восьми миллионов тонн пластикового мусора. Наибольшую опасность представляет микропластик - частицы размером менее пяти миллиметров, проникающие, в частности, в организмы морских обитателей и птиц.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейское химическое агентство (European Chemicals Agency, ECHA) 30 января предложило новый законопроект, который запретил бы 90% микропластика, используемого в ЕС.