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Ученые обнаружили новый орган, чувствительный к боли

11:34, 22 августа 2019
Зарубежные новости
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Ученые считают, что нашли ключ к терапии против хронической боли / medikforum.ru

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Все эти клетки собраны в орган, чувствительный к болезненным механическим повреждениям, передает MedikForum.

Ученые провели эксперименты с мышами. Орган заблокировали у некоторых мышей, и они стали менее чувствительными. Животные прекратили реагировать на острые, холодные и горячие предметы. 

По данным исследования, чувствительность к болям проявляются не только в нервных окончаниях, но и в так называемом рецепторе. Ученые считают, что нашли ключ к терапии против хронической боли.

Ранее ученые установили, что мужчины и женщины ощущают боль по-разному.

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