Ученые обнаружили опасное влияние вейпов на здоровье

Исследователи обнаружили временные изменения кровотока в бедренной артерии после ингаляции подопытными жидкости для вейпов.

Даже однократное вдыхание пара электронных сигарет влияет на сердечно-сосудистую систему.

Об этом предупредили ученые из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете, сообщает CNN со ссылкой на журнал Radiology.

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Исследователи обнаружили временные изменения кровотока в бедренной артерии после ингаляции подопытными жидкости для вейпов. При этом на МРТ фиксировались нарушения кровообращения даже при использовании жидкости без содержания никотина, и ученые не могли определить, какое химическое вещество повлияло на результат.

Автор исследования Феликс Верли отметил, что через несколько минут состояние кровеносной системы приходит в норму, однако есть вероятность, что со временем последствия окажутся необратимыми и могут стать толчком в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине были госпитализированы из-за проблем с дыханием. Врачи предполагают, что недуг мог быть вызван курением электронных сигарет - вейпов.