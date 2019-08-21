цей матеріал доступний українською

Ученые обнаружили опасное влияние вейпов на здоровье

10:06, 21 августа 2019
Зарубежные новости
160 0
Вейпы могут быть опасны для здоровья / фото flickr.com/157551927@N08

Об этом предупредили ученые из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете, сообщает CNN со ссылкой на журнал Radiology.

Читайте такжеКурить не бросите: ученые опровергли миф об электронных сигаретах

Исследователи обнаружили временные изменения кровотока в бедренной артерии после ингаляции подопытными жидкости для вейпов. При этом на МРТ фиксировались нарушения кровообращения даже при использовании жидкости без содержания никотина, и ученые не могли определить, какое химическое вещество повлияло на результат.

Автор исследования Феликс Верли отметил, что через несколько минут состояние кровеносной системы приходит в норму, однако есть вероятность, что со временем последствия окажутся необратимыми и могут стать толчком в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине были госпитализированы из-за проблем с дыханием. Врачи предполагают, что недуг мог быть вызван курением электронных сигарет - вейпов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сигареты#курение#здоровье