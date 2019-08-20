Ученые выяснили, как смартфон влияет на продуктивность работы мозга

Отвлекаться на телефон вредно для концентрации внимания пользователя на других проблемах.

Использование мобильного телефона, чтобы отвлечься от решения проблем и задач, не помогает. Наоборот - "перезагрузка" не наступает, это приводит к еще большему истощению ресурсов мозга.

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К такому выводу пришли американские ученые, проведя эксперимент при участии 414 студентов, передает Eurekalert. Они составляли анаграммы из двадцати наборов букв – по десять до и после перерыва.

Во время отдыха участникам нужно было пройти тест – сделать три покупки в магазине при заданном бюджет и обосновать свой выбор.

Участники разных групп выполняли задание на смартфоне, компьютере или на бумаге. В контрольной группе перерыва не было.

Результаты эксперимента показали, что пользовавшимся смартфонами участникам для выполнения тестов понадобилось потратить на 19% больше времени, чем остальным. При этом их результат оказался хуже – они решили на 22% меньше заданий, нежели представители других групп.

Ранее ученые из Квинслендского университета в ходе изучения 218 рентгеновских снимков людей в возрасте от 18 до 30 лет обнаружили, что у многих из них из-за смартфонов развиваются горбы.