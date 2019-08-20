Врачи объяснили, какая окружность талии опасна для здоровья
11:56, 20 августа 2019Зарубежные новости
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Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний – окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин.
Талия у женщин должна быть до 80 см / фото likar.info
Врачи назвали максимально допустимый объем талии, который не несет серьезных рисков для здоровья.
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По данным специалистов, талия более 80 сантиментов у женщин и более 94 сантиметров у мужчин увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА Новости.
Отмечается, что предотвратить инфаркт или инсульт позволит также отказ от курения, потребление 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, а также 30-минутная умеренная физическая активность.
Ранее американские ученые заявляли, что объем талии выше 90 см в среднем возрасте грозит смертельной опасностью.
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