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Врачи объяснили, какая окружность талии опасна для здоровья

11:56, 20 августа 2019
Зарубежные новости
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Талия у женщин должна быть до 80 см / фото likar.info

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По данным специалистов, талия более 80 сантиментов у женщин и более 94 сантиметров у мужчин увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА Новости.

Отмечается, что предотвратить инфаркт или инсульт позволит также отказ от курения, потребление 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, а также 30-минутная умеренная физическая активность.

Ранее американские ученые заявляли, что объем талии выше 90 см в среднем возрасте грозит смертельной опасностью.

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