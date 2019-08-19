Человеку могут пересадить свиную почку еще в 2019-м, а сердце – через три года

По словам британского хирурга, адаптированные органы животного могут полностью изменить лечение.

Адаптированное сердце свиньи могут пересадить пациенту уже через три года. Так утверждает британский хирург, который был одним из первых врачей в Великобритании, кто смог успешно провести трансплантацию органа.

На 40-ю годовщину успешной первой операции сэр Теренс Инглиш сказал, что его протеже попытается пересадить почку свиньи человеку уже в этом году, — пишет The Guardian.

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«Если результат межвидовой трансплантации будет удовлетворительным в случае свиных почек для людей, тогда очень вероятно, что сердце будет использовано для таких операций в течение ближайших лет. Если все сработает с почкой, тогда можно будет пересадить и сердце. Это сильно изменит всю проблему», - сказал 87-летний врач.

Анатомия и физиология свиного сердца подобны тем, которые присущи человеческому органу. Поэтому именно это животное используют для разработки новых видов терапии. Надежды на успешное лечение сердечных приступов появились в мае после того, как генетическая терапия показала определенные успешные результаты в работе со свиньями.

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Международная группа исследователей обнаружила, что инъекция небольшого количества генетического материала под названием микро-РНК-199 в сердце, пострадавшее от приступа, заставляет клетки регенерировать. Инфаркт миокарда, вызванный внезапной блокировкой коронарной артерии – это главная причина отказа сердца. Те, кому удается пережить такие атаки, остаются со структурными повреждениями в сердце на всю оставшуюся жизнь.

«Лечение помогло сердцу восстановиться после сердечного приступа. И это святой Грааль для кардиологов», - сказал главный кардиолог Британского фонда сердца Айя Шах.