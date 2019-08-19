Как сжечь жир на животе без тренировок: пять способов

Чем меньше одежды вы носите во сне, тем это полезней для вашей талии, говорят ученые.

Существуют целых пять разновидностей активности, которые помогают эффективно сжигать лишний жир на животе.

И большинство не требует от нас особых усилий, передает MedikForum.

1. Уборка дома. Исследования ученых показали, что за два часа полноценной генеральной уборки помещения человек сжигает по 600 калорий. Действительно, необходимость мыть окна или оттирать ванну требует от нас напряжения самых разных мышц тела. Уборка помещению необходима в регулярном режиме, так что приходится попотеть.

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2. Просмотр ужастика. Оказывается, для избавления от лишнего веса порой даже не нужно вставать с дивана. Исследователи из Университета Вестминстера выяснили, что при просмотре ужастиков, которые по-настоящему нас пугают, человек интенсивно потеет и теряет лишние калории. В среднем, качественный фильм ужасов может избавить нас от 184 калорий, а если просматривать ужастики несколько раз в неделю, то это число перевалит за 500 калорий.

3. Сауна. Конечно, посещение сауны вызывает больше приятных ощущений у многих, чем посещение спортзала. К слову, сауна позволяет сжечь приблизительно 50 калорий. Конечно, с потом человек теряет гораздо больше веса, но потом он употребляет воду, и почти всё возвращается на круги своя.

4. Имбирь. Недавнее исследование показало, что корни имбиря обеспечивают нам длительное ощущение сытости. Чем более активно мы используем эту приправу, тем меньше употребляем пищи в долгосрочной перспективе.

5. Сон без одежды. Чем меньше одежды вы носите во сне, тем это полезней для вашей талии. Голому телу сложнее согреться, и для этого процесса оно сжигает больше калорий, чем когда вы спите в пижаме, либо в какой-то другой одежде.

Ранее американские онкологи указали на взаимосвязь между некоторыми привычками и статистикой раковых заболеваний.