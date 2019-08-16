Работа в офисе может свести в могилу - ученые

Для тех, кто регулярно превышает установленные часы работы по восемь часов в день и работает более 55 часов в неделю, риск инсульта или инфаркта увеличивается.

Ученые утверждают, что работа в офисе также вредна для вашего здоровья.

Как говорится в исследовании, даже в повседневной офисной жизни есть моменты, которые наносят вред, а в долгосрочной перспективе — сокращают нашу жизнь, передает MedikForum, ссылаясь на Die Zeit.

Если вы слишком много работаете, это может быть опасно. По статистике, чем больше сверхурочно работает сотрудник, тем выше риск несчастного случая на работе или дома.

Любой, кто работает сверхурочно, часто плохо спит, а нарушения сна, в свою очередь, способствуют большему количеству несчастных случаев. Долгое пребывание на рабочем месте делает вас уставшими, ваша концентрация снижается.

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В исследовании, проведенном в 2005 году, американские ученые из Медицинской школы штата Массачусетс подсчитали, что люди, которые регулярно работают сверхурочно, на 61% больше подвержены риску травм.

Для тех, кто регулярно превышает установленные часы работы по восемь часов в день и работает более 55 часов в неделю, риск инсульта или инфаркта увеличивается.

Если рабочий день не только длинный, но и стрессовый, это также создает нагрузку на ваше здоровье. Чем чаще и дольше люди испытывают стресс, тем больше у них проблем, чтобы справиться с требованиями. Тело постоянно находится в состоянии готовности, сердце бьется быстрее, повышается кровяное давление. Даже для работников, подверженных стрессу, риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями или инсультом увеличивается.

Даже когда дело доходит до праздников, трудолюбивые профессионалы могут это время отдать работе.

Исследования специалистов из Университета Хельсинки показывают, что люди, которые берут меньше отпусков, умирают раньше, чем частые путешественники — независимо от того, обращали ли они ранее внимание на здоровый образ жизни или нет.

Ранее ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько отдыха нужно человеку, чтобы прожить нормальную, долгую жизнь.