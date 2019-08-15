Названы опасные последствия 6-часового сна

Ночной сон менее шести часов может иметь серьезные последствия для здоровья, говорят ученые.

Люди, которые спят ночью менее шести часов, подвержены высокому риску развития ишемической болезни сердца и инсульта.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Британии. Его участниками стали 2 тысячи человек. Об этом сообщил профессор медицины сна Пол Гринграс, передает The Sun.

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Ученые выяснили, что 44% из них спят менее шести часов в сутки. Только 17% принявших участие в эксперименте спят рекомендованные восемь часов в день.

"У тех, кто спит менее шести часов ночью, высок риск не только ишемической болезни сердца, но и инсульта - из-за недостатка отдыха он увеличивается на 60%", - констатировал профессор.

Всего одна ночь плохого сна, по мнению медика, способна спровоцировать набор веса, потерю мышечной массы и даже повлиять на то, какие воспоминания останутся в мозге.

Ранее ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что перед тем, как отправиться в постель, человеку нужно обязательно принимать ванну или душ.