Эксперты назвали лучшие виды спорта для похудения

Занятия плаванием оказывают прогрессирующую нагрузку на мышцы живота и помогают сжигать лишние калории.

Все мы знаем, что для избавления от лишних килограммов нам требуются физические нагрузки.

Какие из них позволяют похудеть максимально быстро и заметно, рассказали эксперты MedikForum.

Читайте такжеНазваны пять причин, по которым вы не можете похудеть

Волейбол. Эта командная игра активно задействуют мышцы кора и живота. Регулярная игра в волейбол не только избавляет от лишнего жира под кожей, но и укрепляет мускулатуру. Другими словами, вы сможете обрести приятный плоский живот с кубиками.

Плавание. Плавание не вызывает мощных и резких сокращений мышц, вместо этого оказывая прогрессирующую нагрузку на мышцы живота и помогая нам сжигать лишние калории.

Гимнастика. Считается одной из наиболее эффективных методик построения крепкого тела, а также формирования прочных мышц живота и кора.

Футбол. Требует изрядной скорости и мощных мышц (особенно ножных). Регулярная игра в футбол также способствует удалению лишнего жира из области живота и в целом построению впечатляющей физической формы.

Ранее ученые заявили, что от сладкого поправляются не больше, чем от другой пищи с таким же количеством калорий.