Назван продукт-"убийца" аппетита

Специалисты советуют есть в основном темный шоколад с содержанием какао 70% и выше.

Использовать шоколад в виде средства снижения аппетита и похудения предлагает американский нейробиолог Уилл Клоуер.

Будучи автором книг по похудению, Клоуер утверждает: употребление шоколада помогает обострить у людей ощущение сытости и способствует тому, что они начинают есть меньше в течение дня, передает MedikForum.

Таким образом, сокращая количество поглощаемых с едой калорий, едоки шоколада сбрасывают вес. При этом ученый апеллирует к данным исследования с участием 1000 добровольцев.

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"У всех людей, употреблявших шоколад, порог насыщения упал почти до половины", - отметил исследователь.

Клоуер дает конкретные рекомендации о том, как употреблять шоколад. Так, по его мнению, шоколад нужно есть за 20 минут до обеда и ужина и через 5 минут после еды. При этом максимальная порция шоколада не должна превосходить по величине фалангу большого пальца.

Кроме того, специалист советует есть в основном темный шоколад с содержанием какао 70% и выше.

"Темный шоколад дает энергию, стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает настроение, а также защищает от солнечных ожогов и препятствует развитию рака", - говорит Клоуер.

Ранее новое исследование в очередной доказало, что шоколад полезен для здоровья человека.