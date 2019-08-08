Эксперт рассказала, как часто нужно стирать бюстгальтер
12:37, 08 августа 2019Зарубежные новости
642 0
По мнению эксперта, лифчик необходимо стирать после каждого использования.
Эксперт советует стирать бюстгальтер после каждого использования / фото pixabay
Сотрудница крупнейшего британского ретейлера Marks&Spencer Юлия Мерсер рассказала, как часто нужно стирать бюстгальтер.
Читайте такжеСпальня - самое грязное место в доме
Также она поделилась мнением о том, когда этот предмет гардероба стоит выбрасывать, передает Mirror.
По мнению эксперта, лифчик необходимо стирать после каждого использования — так он "всегда будет оставаться чистым и свежим".
Кроме того, Мерсер порекомендовала носить один бюстгальтер не больше года, а затем покупать новый. "... Я считаю, что бюстгальтер может быть хорошим только один год со дня покупки", - уточнила она.
Ранее ученые выяснили, какое нижнее белье не вредит мужскому здоровью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter