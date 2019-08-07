Россиянка использовала вместо тампона губку для посуды и поплатилась

О своей проблеме девушка вспомнила, лишь вернувшись с юга – главным образом потому, что ее начала беспокоить боль.

Жительница российского Подмосковья додумалась до экономичного лайфхака – она использовала вместо тампона губку для мытья посуды. Теперь девушка находится в больнице и ее здоровье под большой угрозой.

Студентка, живущая в подмосковном Солнечногорске, решила провести каникулы вместе со своими друзьями на море. Но именно во время поездки на юг у девушки началась менструация. Чтобы это «недоразумение» не омрачило отдыха, она придумала использовать губку для посуды, передает MedikForum.

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Непосредственно на месте отдых жительница Подмосковья забыла о том, что в ее теле находится инородный предмет. Она купалась, загорала, посещала дискотеки, ни разу не сменив губку.

О своей проблеме девушка вспомнила, лишь вернувшись с юга – главным образом потому, что ее начала беспокоить боль. За прошедшее время оставленная в теле губка впитывала в себя все больше влаги и бактерий из морской воды. В результате активного развития патогенной микрофлоры (условия для этого были самые подходящие) начался процесс гниения. Самостоятельно вынуть губку девушка уже не смогла.

Как результат, поднялась температура. Когда градусник показал цифру 40 градусов, родители девушки вызвали скорую помощь. Врачи, которые извлекли из пациентки губку, считают, что опасный предмет слишком долго находился в ее теле. У девушки начался сепсис, и если его не смогут победить антибиотики, девушка может лишиться репродуктивных органов.