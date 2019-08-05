В США 14 подростков попали в больницу после курения вейпа

Некоторых пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине были госпитализированы из-за проблем с дыханием.

Врачи предполагают, что недуг мог быть вызван курением электронных сигарет - вейпов, передает Liga.net со ссылкой на CNN.

Сообщается, что некоторых пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сперва врачи думали, что молодых людей сразила инфекция, однако клинические анализы эту версию не подтвердили.

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"Исследования показали, что некоторые составляющие курительных жидкостей для вейпов могут содержать опасные химические вещества, которые способны вызывать заболевания легких и сердечно-сосудистой системы", - заявили в Департаменте здравоохранения.

Медики заявляют, что похожие ситуации случались и ранее, однако с ростом популярности вейпов среди подростков отмечается рост количества респираторных заболеваний.

Напомним, ученые из Великобритании выяснили, что пары от электронных сигарет активируют в легочных тканях гены, связанные с окислительным стрессом. Окислительный стресс (оксидативный стресс, от англ. oxidative stress) - это процесс повреждения клетки в результате окисления.