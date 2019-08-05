Никотин защищает клетки мозга от «старения» и помогает предотвратить болезнь Паркинсона - исследование

Изучив истории почти 220,5 тысяч пациентов в возрасте от 37 до 70 лет, ученые обнаружили, что никотин помогает снизить риски возникновения болезни Паркинсона на 20-50%.

Известно, что курение обостряет риски возникновения более 50 опасных заболеваний – в т.ч. легких и сердца.

Но, как показывают новые исследования Имперского колледжа Лондона, никотин, который присутствует и в листьях табака, и во многих овощах (картофель, баклажаны, помидоры, цветная капуста) позволяет замедлить «старение» клеток мозга и предотвратить развитие болезни Паркинсона.

Изучив истории почти 220,5 тысяч пациентов в возрасте от 37 до 70 лет, ученые обнаружили, что никотин помогает снизить риски возникновения болезни Паркинсона на 20-50%.

Болезнь Паркинсона возникает из-за отмирания клеток мозга, отвечающих за нейротрансмитеры – в т.ч. дофамин и ацетилхолин. Нейротрансмиттеры позволяют «общаться» частям мозга, которые координируют движение и другие процессы, такие как память. В результате отмирания клеток появляются такие симптомы как тремор, дискинезия (непроизвольные движения разных частей организма), скованность, серьезные проблемы с мышлением и памятью.

На данный момент лекарств, которые могли бы побороть болезнь Паркинсона, нет. Но снизить риски заболевания или замедлить его можно – искусственно повышая уровень дофамина в организме. И один из алколоидов, которые наиболее серьезно повышают уровень дофамина – никотин.

Кстати, именно дофамин дает ощущение удовольствия, именно он вызывает привыкание к никотину и сигаретам.

Проведенные опыты показывают, что никотин не только защищает клетки мозга, но даже уже при возникновении болезни Паркинсона, помогает снизить симптомы болезни – в т.ч. проблемы с памятью и дискинезию.

По данным Британского сообщества по борьбе с болезнью Паркинсона, в мире насчитывается от 7 до 14 млн. человек, страдающих данной болезнью. Сообщество финансирует исследование по созданию лекарства от болезни Паркинсона – либо на основе никотина, либо на основе других веществ, которые также повышают уровень дофамина в организме.

"Мы очень хотим улучшить методы лечения болезни Паркинсона. Используя некоторые свойства никотина, мы можем, по крайней мере, бороться с симптомами данной болезни", – заявил участник проекта, доктор Махмуд Ировани.

Конечно, при этом ученые не советуют потенциальным пациентам получать никотин через курение. Т.к. при сгорании сигареты выделяется около 70 разных смол и химических соединений, многие из которых канцерогенны. Ключевой совет врачей: если Вы не курите – не начинайте, если курите – бросайте, если не бросаете – старайтесь переходить на менее вредные альтернативы.

В то же время, исследования доказывают позитивный медицинский эффект от никотина без процесса горения – в т.ч. при лечении некоторых болезней – Паркинсона, Альцгеймера, и даже при нейтрализации опасных для организма ядов (в т.ч. рицина).