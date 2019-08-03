Собака рану зализала: в США женщине ампутировали руки из-за инфекции

Болезнь прогрессировала слишком быстро, и медикам пришлось пойти на крайние меры.

Женщине из штата Огайо пришлось частично ампутировать руки из-за гангрены. Как полагают врачи, отмирание тканей произошло из-за бактерий, передавшихся ей от собак.

Об этом сообщает Naked Science.

Сначала Мари Трейнер почувствовала слабость организма и повышенную температуру. Однако вскоре температура резко упала ниже 34 градусов по Цельсию. Мари госпитализировали.

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Через два дня после госпитализации врачи приняли решение ввести Мари в медикаментозную кому. Очнулась она через несколько дней с уже частично ампутированными руками.

Изначально врачи пытались обойтись без ампутации и несколько раз удаляли тромбы внутри конечностей женщины, которые образовались из-за бактерий Capnocytophaga. Но болезнь прогрессировала слишком быстро, и медикам пришлось пойти на крайние меры.

Врачи сообщают, что такая тяжелая реакция на подобные бактерии очень редка и случается примерно с одним человеком из миллиона. И он непредсказуем: человек может подвергаться воздействию бактерий собаки в течение многих лет и не иметь никаких побочных эффектов, но в какой-то момент его иммунная система может сбиться.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в отделении терапии 9-й городской больницы несколько дней в коридоре возле туалета лежал мужчина с гангреной.