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Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться

13:26, 02 августа 2019
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Лето - сезон, когда многие отправляются отдыхать у воды. Кто-то предпочитает проводить время у бассейнов, другие - купаются в природные водоемы.

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Однако есть ряд болезней, при которых купание противопоказано. По словам врача, в первую очередь, купаться в водоемах нельзя людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, сообщает "Мидикфорум".

Также не рекомендуется купаться людям с эпилепсией, сахарным диабетом и различного рода инфекцией.

Врачи отмечают, что опасно купаться людям, употребившим алкоголь.

«В таком состоянии происходит потеря контроля над действиями, а также теряется координация движений», - сказал врач.

Ранее УНИАН перечислил топ-10 правил безопасности во время купания летом.

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Теги: #купание#здоровье