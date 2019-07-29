Любители кошек подвержены шизофрении – ученые

Ученые пришли к выводу, что пациенты с психическими расстройствами чаще болеют токсоплазмозом, который переносят коты.

Люди, страдающие шизофренией, чаще всех заводят в качестве домашних животных кошек и котов.

К такому выводу пришла группа ученых Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, сообщает "Медикфорум".

В ходе экспериментов они установили, что люди, подверженные проявлениям шизофрении, заражены токсоплазмозом – это заболевание появляется из-за того, что паразиты из недожаренного мяса попадают в организм. Также, по данным ученых, токсоплазмоз переносится такими животными как кошки.

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Ученые провели исследования на подопытных животных и сделали выводы, что токсоплазмы резко меняют их поведение.

Специалисты пришли к выводу, что токсоплазмы могут изменять поведение человека: они нарушают правила, проявляют настороженность и подозрительность.

После этого ученые проверили, как часто токсоплазмозом страдают пациенты с проявлениями шизофрении. Они стали следить за группой пациентов, наблюдающихся в клинике психиатрии Сеченовского университета.

Выяснилось, что токсоплазмозом болеют более 40 процентов с психическим расстройством. Они выяснили, что такие же исследования проводились в прошлое тысячелетие, и врачи говорили о таких же результатах.

Ученые пришли к выводу, что пациенты с психическими расстройствами чаще болеют токсоплазмозом, чем нормальные люди.

Токсоплазмоз – заболевание организма в результате попадания в него паразита Toxoplasma gondii. В большей степени он поражает организм с ослабленным иммунитетом. Симптомы заболевания очень похожи на легкую форму гриппа.

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