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В США мужчина умер после посещения аквапарка, в его мозгу поселился редкий паразит

15:01, 26 июля 2019
Зарубежные новости
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В США мужчина подхватил в аквапарке редкого паразита и умер / фото pixabay.com

59-летний американец Эдди Грей скончался спустя неделю после посещения аквапарка. Как оказалось, в воде мужчина подхватил редкого паразита, пожирающего мозг.

Мужчина отдыхал в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине, где и подцепил бактерию, сообщает The Mirror. Паразит Неглерия Фоулера попал в мозг Грея через нос во время купания.

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Директор Департамента здравоохранения округа Камберленд Дуэйн Холдер заявил, что амеба Неглерия Фоулера опасна именно когда попадает в организм через нос. Поэтому доктор советует во время дайвинга, прыжков или просто резкого погружения в воду использовать специальные зажимы для носа. 

Ученые отмечают, что при проглатывании паразит не несет опасности для жизни.

Сообщается, что с 1962 года зафиксировано всего 145 случаев заражения американцев этим паразитом.

Как сообщал УНИАН, житель острова Лейте на Филиппинах Ромуло Пилапил столкнулся с неизвестной болезнью, из-за которой его лицо увеличилось в три раза.

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Теги: #смерть#США#бактерии