В США мужчина умер после посещения аквапарка, в его мозгу поселился редкий паразит

Паразит Неглерия Фоулера попал в мозг мужчины через нос во время купания.

59-летний американец Эдди Грей скончался спустя неделю после посещения аквапарка. Как оказалось, в воде мужчина подхватил редкого паразита, пожирающего мозг.

Мужчина отдыхал в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине, где и подцепил бактерию, сообщает The Mirror. Паразит Неглерия Фоулера попал в мозг Грея через нос во время купания.

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Директор Департамента здравоохранения округа Камберленд Дуэйн Холдер заявил, что амеба Неглерия Фоулера опасна именно когда попадает в организм через нос. Поэтому доктор советует во время дайвинга, прыжков или просто резкого погружения в воду использовать специальные зажимы для носа.

Ученые отмечают, что при проглатывании паразит не несет опасности для жизни.

Сообщается, что с 1962 года зафиксировано всего 145 случаев заражения американцев этим паразитом.

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