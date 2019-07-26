Ученые заявили о необходимости пересмотра понятия "ожирение"

По словам ученых, все привыкли считать, что ожирение - это люди с большой массой тела, но это не так.

Американские ученые заявили об необходимости пересмотра понятия "ожирение", а также симптоматики болезни и ее причин.

Об этом сообщила группа ученых университета Айовы (США), передает "Медикфорум".

По словам руководителя группы исследователей Вей Бао, все привыкли считать, что ожирение - это люди с большой массой тела. «Но это не так, - отметил Бао.- Состояние страдающих ожирением не определяет их масса тела. Их определяет формула состава их жиров».

Читайте такжеСоставлен перечень самых вредных продуктов

Он продолжил, что зачастую люди с большой массой тела не являются больными ожирением, и наоборот – иногда люди с нормальной массой страдают ожирением, так как весь жир у них скапливается в определенной части тела, например в области талии.

Специалисты отметили, что ожирение как понятие необходимо переопределить и пересмотреть его суть: в данном случае необходимо пересмотреть как массу тела, как состояние всех его частей.

Как сообщал УНИАН, доктор Евгений Комаровский объяснил, к каким серьезным последствиям может привести ожирение.