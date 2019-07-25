Объем талии выше 90 см в среднем возрасте грозит смертельной опасностью - ученые

Индекс массы тела не сообщает врачам о том, где именно жир распространен по организму, а вот объём талии дает такую информацию.

Женщинам среднего возраста нужно особенно внимательно следить за объемом талии. Подобный вывод сделали ученые из Университета Айовы, который подвергли сомнению объективность использования индекса массы тела.

Американские ученые выяснили, что женщины среднего возраста с талией объемом более 90 см находятся в группе повышенного риска из-за угрозы преждевременной смерти, даже если в целом они имеют здоровый вес, передает MedikForum.

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Это касается огромного количества представительниц прекрасного пола, которые считают себя в полной безопасности, так как показатели индекса массы тела у них в порядке. И вот теперь исследователи усомнились в справедливости этого стандартного измерения здорового веса человека. Оказывается, соотношение веса и роста не всегда позволяет определить соотношение в организме человека мышц и жира.

Индекс массы тела не сообщает врачам о том, где именно жир распространен по организму, а вот объём талии дает такую информацию. Жир вокруг живота очень опасен, поскольку он облегает важнейшие органы человека. Он гораздо опасней лишнего жира, который скапливается на ягодицах и бедрах, либо на лице. Именно поэтому врачи должны не просто взвешивать пациентов, но и тщательно обследовать их организм, чтобы объяснять человеку, где именно скопления лишнего жира представляют для них наибольшую угрозу.

Ранее специалисты назвали шесть способов, как убрать жир на животе.