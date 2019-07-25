Появилась информация об отправке сотен невакцинированных украинских миротворцев в эпицентр вспышки ужасных болезней - в МОУ ответили

Украинские военнослужащие из состава миротворческого контингента в ДР Конго привиты против желтой лихорадки, гепатитов А, В, дифтерии и столбняка, подчеркнули в пресс-службе МОУ.

Сотни невакцинированных украинских миротворцев находятся в эпицентре вспышек холеры, брюшного тифа и вируса Эболы в Конго.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил фронтмен группы "Антитела" и молодежный посол UNICEF в Украине Тарас Тополя.

Он отметил, что весной 2019 года личный состав 18-й отдельной вертолетной бригады начали готовить для очередной ротации в составе миротворческого контингента ООН в Конго.

"Согласно ратифицированному Украиной "Меморандуму о взаимопонимании между правительством Украины и ООН" наше государство было обязано вакцинировать личный состав перед командировкой. Ведь в месте осуществления миротворческой миссии — ДР Конго — регулярно фиксируют вспышки холеры! Последние: лето 2013-го года, осень 2017-го года, осень 2018-го года! Также там регулярно вспыхивают эпидемии чумы, брюшного тифа, менингококковой инфекции, вируса Эболы", - отметил Тополя.

Он написал, что на момент подготовки очередной ротации весной 2019-го года вакцина от холеры не была официально зарегистрирована в Украине. Следовательно, медицинская служба Министерства обороны Украины должна была бы решить эту проблему: официально обратиться в Минздрав и в исключительном порядке заказать вакцину для прививки военнослужащих.

"Однако! Медслужба МО этого не сделала", - выразил возмущение фронтмен "Антител".

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Согласно имеющейся у молодежного посла UNICEF в Украине информации, руководство 18 вертолетного отряда обращалось к представителю ООН с просьбой провести вакцинацию в госпитале ООН III-го уровня (город Гома, индусский контингент) непосредственно на месте дислокации миротворцев в ДР Конго. И получило официальный ответ, что в госпитале вакцины против холеры, брюшного тифа, менингококковой инфекции отсутствуют. И что эти вакцины в госпиталь ООН не поставляются, поскольку личный состав контингентов должен прибывать в ДР Конго уже предварительно вакцинированным в своей стране!

"Эта информация была доведена до генерал-майора Хоменко И.П. Вопреки этому, служащие 18-го Отдельного вертолетного отряда все-таки были отправлены и до сих пор несут службу в ДР Конго!", - заявил Тополя.

"Наши вертолетчики в Конго беззащитны перед угрозой заражения смертельными заболеваниями. Нужно срочно повлиять на ситуацию, ведь примерно 250 украинских граждан сегодня несут службу в зоне потенциального заражения без необходимых прививок, в нарушение международных норм! Из-за єтого, в случае вспышки эпидемии среди миротворческого контингента Украины в Конго, все расходы, связанные с лечением, реабилитацией, транспортировкой (в случае смерти), государство Украина должна будет оплачивать самостоятельно, из госбюджета", – добавил он.

Кроме того, продолжил Тополя, важным является вопрос национальной безопасности в части возможного занесения на территорию Украины таких опасных заболеваний, как холера, брюшной тиф, менингококковая инфекция, чума, желтая лихорадка, малярия.

По его словам, информация была передана в СБУ для открытия уголовного производства против уполномоченных должностных лиц по ст. 426-1 и ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 131 УК).

Позже музыкант получил ответ от медслужбы Минобороны, в котором говорится, что у военных, проходящих службу в Конго, действительно нет прививок от брюшного тифа, холеры и чумы.

Кроме того, в Главном военно-медицинском управлении Вооруженных Сил Украины официально заявили, что во время подготовки украинского национального контингента к выполнению задач Миссии ООН в Демократической Республике Конго украинским военнослужащим были проведены следующие прививки: против желтой лихорадки, против гепатитов А, В, дифтерии и столбняка. Кроме того, личный состав обеспечен лекарственными средствами для профилактики малярии.

Также там утверждают, что случаев направления военнослужащих Вооруженных Сил Украины в состав миротворческого контингента в ДР Конго без проведения обязательных прививок не было.

В ведомстве подчеркнули: несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививки против холеры, менингита, брюшного тифа, дифтерии, столбняка, гепатитов А, В, они не являются обязательными и "не влияют на способность выполнения задач по назначению".

"Фактически проведенный перечень вакцинаций является достаточным и необходимым о допуске личного состава миротворческого контингента к выполнению задач в составе миротворческих миссий, что подтверждается соответствующими сертификатами, которые получены личным составом миссии на момент выбытия и без которых въезд на территорию ДР Конго является невозможным", - подытожили в Главном военно-медицинском управлении Вооруженных Сил Украины.