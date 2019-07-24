Ученые предупредили об опасности аспирина для миллионов людей

Исследование показало, что он приносит здоровью больше вреда, чем пользы.

Если аспирин пьют относительно здоровые люди, то он приносит им больше вреда, чем пользы.

Таковы результаты исследования с участием более 29 миллионов человек старше 40, которые ежедневно принимали аспирин, передает MedikForum.

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В распоряжении учёных появились данные за весь 2017 год, и они показывают, что прием этого лекарства вреден для тех, кто не входит в группу риска.Из этой группы людей 6,6 млн человек пили аспирин без всяких рекомендаций со стороны врачей. Сегодня более половины жителей США старше 70, не имеющие в прошлом болезней сердца или инсультов, каждый день употребляют аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако в их случае аспирин приносит больше вреда, чем пользы, поскольку существенно увеличивает риск внутренних кровотечений. Даже наличие язв желудка не останавливает людей, принимающих аспирин, от этой привычки. Обычно данной категории пациентов настоятельно рекомендует не принимать подобного рода лекарства, поскольку они намного увеличивают риск внутренних кровотечений.

Ранее сообщалось, что даже низкие дозы аспирина могут значительно увеличить риск внутричерепного кровоизлияния.