Ученые назвали способ, как хорошо выспаться

Чтобы быстро заснуть и хорошо спать, необходима определенная температура тела, которой можно достичь, приняв душ или ванну.

Ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что перед тем, как отправиться в постель, человеку нужно обязательно принимать ванну или душ.

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При этом водные процедуры должны проходить за один-два часа до сна, а температура воды должна составлять 40-43 градуса, передает MedicalXpress.

По словам исследователей, время засыпания при использовании этого метода может сократиться в среднем на десять минут.

В ходе исследования ученые проверили более 5 тыс. подобных экспериментов. Изучив их результаты, удалось установить, что именно теплая ванна оптимально расслабляет организм и подготавливает человека ко сну.

Ранее исследование показало, что расходующие на сон менее 7 часов в день люди обладают более высоким риском инфарктов, а также других болезней сердца и сосудов.