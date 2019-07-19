Скоро пройдут испытания вакцины против ВИЧ

Планируется, что в исследовании примут участие 3,8 тыс. человек.

По сведениям Национальных институтов здравоохранения США, вскоре в Европе, Северной и Южной Америке будут запущены крупномасштабные клинические испытания перспективной вакцины против ВИЧ.

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Работа станет единственной на текущий момент, чье внимание будет сфокусировано на мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных женщинах, передает Life4me+.

Исследование привлечет свыше 3,5 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет из США, Мексики, Перу, Бразилии, Аргентины, Польши, Испании и Италии. Набор добровольцев начнется уже в сентябре.

Всем добровольцам будет предложен комплексный пакет профилактики ВИЧ-инфекции.

Как пишет Spid.center, в доклинических исследованиях прививка защищала обезьян от инфицирования ВИЧ-подобным вирусом, который называется "вирус иммунодефицита обезъяны". Отмечается, что шесть доз вакцины обеспечили обезьянам защиту в 66%.

Ранее впервые в истории науки американским ученым удалось удалить ВИЧ из целого генома лабораторных мышей с помощью лекарства медленного действия и технологии редактуры генов.