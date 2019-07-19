Обнаружена неожиданная причина рака

Отметим, что в организме всех людей имеются мутантные клетки, способные превратится в рак.

Британские ученые пришли к выводу, что низкие дозы радиации, эквивалентные проведению трех компьютерных томографий и считающиеся безопасными, дают раковым клеткам конкурентное преимущество перед здоровыми клетками.

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В ходе исследования выяснилось, что безопасные уровни излучения увеличивают количество клеток с мутациями в гене p53, которые связаны с высоким риском развития рака, передает MedicalXpress.

Отметим, что в организме всех людей имеются мутантные клетки, способные превратится в рак, в том числе с мутациями р53. Но лишь немногие из них с возрастом в конечном могут развиваться в злокачественные клетки. Но повышенный радиационный фон может повысить эту вероятность, как выяснили ученые.

Ранее ученые Каролинского института в Швеции на протяжении 35 лет исследовали более миллиона пациентов. В ходе экспериментов было установлено, что люди с I группой крови наименее подвержены раковым заболеваниям.