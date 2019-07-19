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Из-за загадочной болезни лицо мужчины распухло до аномальных размеров (фото, видео)

11:38, 19 июля 2019
Зарубежные новости
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Причина болезни до сих пор неизвестна / фото dailymail.co.uk

Проблемы со здоровьем у мужчины начались три года назад. Его беспокоил сильный зуд в глазах и насморк, передает Daily Mail

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Врачи решили, что у Пилапила синусит и выписали ему лекарства. Но препараты не помогали, а лицо 56-летнего мужчины опухало все сильнее с каждым днем.

Местные врачи не смогли поставить Пилапилу точный диагноз и направили его на консультацию в столицу Филиппин Манилу. Но на это у него не хватило денег. Вскоре проблема усугубилась: у мужчины настолько распухли веки, что он перестал видеть и ежедневно подкладывает под набухшие веки ватные тампоны. Филиппинец вынужденно бросил работу.

Последний раз Пилапил посещал врачей в 2018 году. Его родственники надеются, что после огласки этого случая в СМИ мужчине смогут помочь неравнодушные.

Ранее в Британии женщина принимала душ в контактных линзах и лишилась зрения. Образцы, взятые из глаз, дали положительный результат на акантамебный кератит — редкое заболевание, при котором амебы Acanthamoeba проникают в роговицу. Это может навредить зрению и привести к слепоте.

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Теги: #болезнь