Из-за загадочной болезни лицо мужчины распухло до аномальных размеров (фото, видео)

Диагноз мужчине до сих пор не поставлен.

Житель острова Лейте на Филиппинах Ромуло Пилапил столкнулся с неизвестной болезнью, из-за которой его лицо увеличилось в три раза.

Проблемы со здоровьем у мужчины начались три года назад. Его беспокоил сильный зуд в глазах и насморк, передает Daily Mail.

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Врачи решили, что у Пилапила синусит и выписали ему лекарства. Но препараты не помогали, а лицо 56-летнего мужчины опухало все сильнее с каждым днем.

Местные врачи не смогли поставить Пилапилу точный диагноз и направили его на консультацию в столицу Филиппин Манилу. Но на это у него не хватило денег. Вскоре проблема усугубилась: у мужчины настолько распухли веки, что он перестал видеть и ежедневно подкладывает под набухшие веки ватные тампоны. Филиппинец вынужденно бросил работу.

Последний раз Пилапил посещал врачей в 2018 году. Его родственники надеются, что после огласки этого случая в СМИ мужчине смогут помочь неравнодушные.

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