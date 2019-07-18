Шотландия занимает первое место в ЕС по количеству смертей от наркотиков

Количество смертей от наркотиков в этой стране превысило количество смертей от злоупотребления алкоголем.

Шотландия является абсолютным лидером Европейского Союза по количеству смертей от употребления наркотиков.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления, передает The Guardian.

Количество смертей от наркотиков в этой стране превысило количество смертей от злоупотребления алкоголем.

В 2018 году в Шотландии с населением чуть больше 5 млн человек зарегистрировано 1187 смертей, почти половина из которых — от метадона. Он используется в заместительной поддерживающей терапии, как средство для лечения наркомании. В то же время, от злоупотребления алкоголем в 2018 году в стране умерли 1136 человек.

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По данным шотландских статистиков, подавляющее большинство погибших употребляли несколько видов наркотиков одновременно. В 45% случаев это был героин, в 47% — метадон, а всего разные опиаты были найдены в крови 86% погибших.

Почти 70% одновременно с тяжелыми наркотиками употребляли средства группы бензодиазепинов и лекарства от эпилепсии. 20% смертей в 2018 году зафиксировано от передозировки кокаином, амфетаминами и "экстази".

Согласно исследованию, 75% из 1187 погибших — мужчины. В 23% случаев умершим от 15 до 24 лет. В 37% случаев умершим от 35 до 43 лет, еще 29% были в возрасте от 44 до 55 лет.