Шотландия занимает первое место в ЕС по количеству смертей от наркотиков
Шотландия является абсолютным лидером Европейского Союза по количеству смертей от употребления наркотиков.
Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления, передает The Guardian.
Количество смертей от наркотиков в этой стране превысило количество смертей от злоупотребления алкоголем.
В 2018 году в Шотландии с населением чуть больше 5 млн человек зарегистрировано 1187 смертей, почти половина из которых — от метадона. Он используется в заместительной поддерживающей терапии, как средство для лечения наркомании. В то же время, от злоупотребления алкоголем в 2018 году в стране умерли 1136 человек.
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По данным шотландских статистиков, подавляющее большинство погибших употребляли несколько видов наркотиков одновременно. В 45% случаев это был героин, в 47% — метадон, а всего разные опиаты были найдены в крови 86% погибших.
Почти 70% одновременно с тяжелыми наркотиками употребляли средства группы бензодиазепинов и лекарства от эпилепсии. 20% смертей в 2018 году зафиксировано от передозировки кокаином, амфетаминами и "экстази".
Согласно исследованию, 75% из 1187 погибших — мужчины. В 23% случаев умершим от 15 до 24 лет. В 37% случаев умершим от 35 до 43 лет, еще 29% были в возрасте от 44 до 55 лет.