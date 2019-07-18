Женщина принимала душ в контактных линзах и лишилась зрения (фото)

Довольно жуткий случай произошел в Великобритании: 41-летняя жительница островов ослепла на один на глаз после приема душа в контактных линзах.

41-летняя жительница Соединенного Королевства обратилась к офтальмологу после того, как в течение двух месяцев плохо видела и испытывала боль в области глаз.

Дальнейшие исследования показали, что с формальной точки зрения ее левый глаз можно считать незрячим, передает Naked Science.

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Образцы, взятые из глаз, дали положительный результат на акантамебный кератит — редкое заболевание, при котором амебы Acanthamoeba проникают в роговицу. Это может навредить зрению и привести к слепоте.

Столкнуться с подобной проблемой можно в том случае, если промывать контактные линзы водопроводной водой или купаться, не снимая их.

Пострадавшей пришлось пройти курс медикаментозного лечения, а также провести операцию по пересадке роговицы от умершего донора. После операции ее зрение немного улучшилось.

Примечательно, что похожие случаи в своей практике совсем недавно описывали и другие специалисты.

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