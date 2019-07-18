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Названы "предсказатели" риска инсульта или сердечного приступа

15:18, 18 июля 2019
Зарубежные новости
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Нижним порогом является значение 130 на 80 миллиметров ртутного столба / Фото newsru.co.il

Американские ученые выяснили, что систолическое (в момент сокращения сердца) и диастолическое (в момент расслабления сердечной мышцы) давление являются "предсказателями" риска инсульта или сердечного приступа.

Специалисты отмечают, что "нижнее" давление часто игнорируется при появлении проблем с сердечно-сосудистой системой – особое внимание обычно уделяют "верхнему", передает EurekAlert!.

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В общей сложности ученые проанализировали 36 миллионов показателей артериального давления, полученных от 1,3 миллиона человек. Они пришли к выводу, что высокое диастолическое давление почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление.

Таким образом, выяснили ученые, оба показателя артериального давления тесно связаны с риском инфаркта или инсульта. При этом нижним порогом является значение 130 на 80 миллиметров ртутного столба.

Ранее ученые из Аризонского университета заявили, что понизить показатели артериального давления поможет сон.

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Теги: #ученые