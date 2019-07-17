В мире стали реже инфицироваться ВИЧ

В настоящее время в мире насчитывается 37,9 миллиона носителей ВИЧ.

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД констатирует факт снижения случаев заражения ВИЧ. По данным специалистов, в 2018 году около 1,7 миллиона человек были заражены ВИЧ инфекцией.

Как напомнили специалисты, число заболевших по сравнению с 2010 годом снизилось на 16%. По их мнению, сокращение распространения ВИЧ удалось достичь при помощи программ, которые применялись в странах Южной и Восточной Африки, передает MedikForum.

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Они привели пример ЮАР, где число зараженных снизилось более чем на 40%.

В докладе говорится, что опасения вызывают страны Восточной Европы и Центральной Азии, где количество новых случаев заражения превысило 29%. Также, отмечается в докладе, опасения вызывают страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки, где процент зараженных превысил 10%.

В настоящее время в мире насчитывается 37,9 миллиона носителей ВИЧ, из которых 1,7 миллиона — дети. О своей болезни проинформированы только 79% зараженных, поэтому смертность среди носителей еще высока.

Ранее сообщалось, что впервые в истории науки американским ученым удалось удалить ВИЧ из целого генома лабораторных мышей с помощью лекарства медленного действия и технологии редактуры генов.