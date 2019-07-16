Британские врачи успешно разделили сиамских близнецов со слитыми черепами (видео)
19:14, 16 июля 2019Зарубежные новости
182 0
Теперь девочки смогут жить полноценной самостоятельной жизнью.
В Великобритании врачи успешно разделили сиамских близнецов / Скриншот ТСН
В Великобритании врачи успешно разделили двух сестер-сиамских близнецов, которые родились со слитыми черепами и кровеносными сосудами.
Читайте такжеГенетически модифицированные дети защищены от ВИЧ, но могут умереть рано
Как сообщается в сюжете ТСН, случай был достаточно редким. Впервые дети легли под нож в прошлом году, когда им было 19 месяцев.
Врачи работали медленно, чтобы не повредить мозг малышей. Даже создали виртуальную модель детской анатомии, чтобы работать было легче.
Сейчас Сафи и Марви почти три года, и хирурги объявили об успехе заключительной операции. Так что девочки будут жить полноценной самостоятельной жизнью.
В феврале сообщалось, что в Йемене родились уникальные двухголовые сиамские близнецы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter