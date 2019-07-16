Британские врачи успешно разделили сиамских близнецов со слитыми черепами (видео)

Теперь девочки смогут жить полноценной самостоятельной жизнью.

В Великобритании врачи успешно разделили двух сестер-сиамских близнецов, которые родились со слитыми черепами и кровеносными сосудами.

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Как сообщается в сюжете ТСН, случай был достаточно редким. Впервые дети легли под нож в прошлом году, когда им было 19 месяцев.

Врачи работали медленно, чтобы не повредить мозг малышей. Даже создали виртуальную модель детской анатомии, чтобы работать было легче.

Сейчас Сафи и Марви почти три года, и хирурги объявили об успехе заключительной операции. Так что девочки будут жить полноценной самостоятельной жизнью.

В феврале сообщалось, что в Йемене родились уникальные двухголовые сиамские близнецы.