В Конго подтвердили первый случай Эболы в городе-миллионнике

Новой жертвой Эболы стал пастор, который приехал автобусом из зараженных районов.

В Демократической республике Конго подтвердили первый случай заболевания Эболой в восточном городе Гома.

Всемирная организация здравоохранения уже заявила, что этот случай может стать переломным, ведь в городе живет около двух миллионов человек. К тому же Гома является крупным транспортным узлом страны, сообщает ТСН со ссылкой на ВВС.

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Как отмечается, в новой жертвой Эболы стал пастор, который приехал на автобусн из зараженных районов.

Министерство здравоохранения Конго утверждает, что риск распространения заболевания остается низким. Пассажиров, которые ехали вместе с пастырем уже нашли, скоро их должны вакцинировать.

Как сообщал УНИАН, в Демократической Республике Конго - новая вспышка вируса Эбола, который зафиксировали представители ООН. Заболели тысяча человек, 30% из которых дети. 600 человек умерли.