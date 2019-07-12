Ученые нашли способ остановить "старение"

По словам авторов исследования, это открытие может предложить способы облегчения связанных с возрастом желудочно-кишечных проблем, снижения побочных эффектов после лечения рака.

Финские ученые из Университета Хельсинки обнаружили механизм, который ухудшает регенеративные способности кишечника в процессе старения.

Блокировка этого механизма позволяет улучшить состояние органов пищеварения и снизить риск развития рака, пишет Medical Xpress.

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Специалисты провели масштабное исследование на органоидах кишечника — трехмерных культурах тканей, являющихся моделью органа, - в ходе которого обнаружили механизм, ухудшающий его регенеративные способности. Оказалось, что стволовые клетки со временем перестают выполнять функцию обновления кишечных тканей, а ключевую роль в этом процессе играют клетки Панета. Они выполняют защитную и антибактериальную функцию.

Но с возрастом клетки Панета начинали выделять молекулы Notum, блокирующие процесс регенерации. А эти процессы способны приводить к развитию рака.

Эксперимент ученых показал, что подавление Notum с помощью препаратов омолаживало стволовые клетки и способствовало восстановлению функций кишечника у лабораторных животных.

Ранее американские ученые обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.