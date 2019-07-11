Обнаружена смертельная опасность сладких напитков

Среди участников проекта в течение пяти лет было выявлено 22 случая рака на 1000 человек.

Французские ученые указали на связь между пристрастием к сладким напиткам, таким как соки, энергетики, молочные коктейли и другие, и развитием рака.

Научные специалисты из Университета Сорбонна опубликовали результаты своего исследования, указывающего на опасность привычки пить сладкие напитки, в British Medical Journal, передает MedikForum.

Ученые в течение пяти лет наблюдали за состоянием здоровья более 100 тысяч человек.

В результате исследователями был сделан вывод о том, что пришли к выводу, что для защиты от развития рака человек должен следить не только за тем, сколько сладкого он ест, но и за тем, в каком количестве он потребляет сладкие жидкости. Среди участников проекта в течение пяти лет было выявлено 22 случая рака на 1000 человек.

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«Регулярное употребление соков, энергетиков и молочных коктейлей увеличивает риск заболевания раком на 18%», - констатировали специалисты.

По их словам, в сладких напитках готового производства, помимо очень высокой концентрации сахара (в стакане пакетированного сока содержится до 6 ложек), присутствуют в большом количестве консерванты, агрессивно воздействующие на слизистые оболочки, способствующие развитию гастрита и язвы желудка. Также в соках могут наличествовать различные стабилизаторы, которые разрушают микрофлору и снижают иммунитет, что и повышает уязвимость организма перед возможным раковым заболеванием.

Также частое появление сладких напитков в рационе питания может быть связано с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса, ожирения и диабета, сообщили исследователи.

Ранее японские ученые провели исследования и установили, что томатный сок способен понижать кровяное давление.