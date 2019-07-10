Подростки употребляют меньше марихуаны, когда она легализована – исследование
Ученые из американского Университета Монтаны утверждают, что подростки употребляют меньше марихуаны, если она не запрещена законом.
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Как сообщает «Громадське», соответствующее исследование обнародовано в журнале JAMA Pediatrics.
В частности, по данным опросов 1,4 млн американских подростков с 1993 по 2017 годы, было установлено, что подростки стали употреблять больше марихуаны только в тех штатах, где она до сих пор запрещена. В то же время, в других регионах этот показатель падает.
Отмечается, что снятие запрета на марихуану приводит к тому, что в нелегальных доходах от ее продажи больше нет необходимости. Ее продают в лицензированных точках, где у подростков спрашивают паспорт — во всех без исключения штатах каннабис разрешено употреблять только после совершеннолетия. Кроме того, молодежь просто теряет интерес к марихуане.
На данный момент марихуана легализована в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Неваде, Массачусетсе , Калифорнии и на Аляске. С распространением "легалайза" многие вузы страны начали открывать программы подготовки специалистов по марихуане — это направление считается очень перспективным.
Как сообщал УНИАН, 20 мая 2019 года в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь», который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.