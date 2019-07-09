Как похудеть за месяц: пять советов

Чтобы привыкнуть к исчезновению сладостей из ежедневного рациона, организму необходимо 28 дней.

Врач-психотерапевт, специализирующийся на пищевом поведении, Михаил Гаврилов, считает, что похудеть можно, изменив привычки, из-за которых набирается вес.

Специалист поделился советами, которые могут помочь добиться снижения веса в течение месяца, передает MedikForum.

Вести пищевой дневник. В такой дневник нужно записывать абсолютно все, любой кусочек, съеденный за день. Данный метод позволяет человеку осознать, что он потребляет слишком много пищи, а также слишком много ест «мусорной» еды. Ведение дневника помогает подходить к питанию обдуманно.

Взвешиваться. Эксперт советует взвешиваться ежедневно – утром, сразу после пробуждения. Регулярное взвешивание также играет роль дисциплинирующего фактора в плане потребляемых калорий. Вес может меняться в силу разных обстоятельств, но, видя прирост вторую неделю, нужно бить тревогу.

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Регулярно есть овощи и полезные жиры. Врач советует ежедневно съедать 450-700 граммов некрахмалистых овощей и зелени. По его словам, содержащаяся в них клетчатка активизирует выведение из организма жировых молекул.

Что касается полезных жиров, их потребление стимулирует работу генов, отвечающих за распад жиров, снижают тягу к жирной и сладкой пище. Источниками таких жиров являются рыба, орехи, авокадо.

Отказаться от еды готового производства. Такая пища почти не содержит полезных для организма веществ (витаминов, минералов, жиров, аминокислот), либо содержит их в минимальном количестве и в сочетании с искусственными ингредиентами. Требуя вещества, за счет которых можно строить клетку, гормоны, ферменты, организм будет понуждать к поискам новой порции пищи.

Свести количество сахара к минимуму. Чтобы привыкнуть к исчезновению сладостей из ежедневного рациона, организму необходимо 28 дней. За это время происходит полное обновление вкусовых рецепторов и привычная для человека тяга ко всему сладкому пропадает. Специалист советует набраться терпения и выдержать, есть вместо сладкого овощи, фрукты и натуральные молочные продукты. Если постоянно следовать этой привычке, она закрепится, а результатом станет долгожданное похудение.