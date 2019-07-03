Ученые впервые уничтожили ВИЧ во всем геноме мышей

Опыты проводились на лабораторных мышах, а среди людей они начнутся уже в следующем году. Это открывает путь к созданию лекарства для полного избавления от ВИЧ.

Впервые в истории науки американским ученым удалось удалить ВИЧ из целого генома лабораторных мышей с помощью лекарства медленного действия и технологии редактуры генов.

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Эта методика может стать основой для создания первого универсального лекарства против ВИЧ у людей. Впрочем, для подтверждения этого необходимо провести исследования с участием человека, которые запланированы на следующее лето, передает MedikForum.

Ученые использовали препарат медленного действия под названием LASER ART, который охотится за вирусом. А перед его применением они воспользовались программой CRISPR Cas9 для редактуры генома. Этот двухступенчатый подход оказался удивительно успешным, поскольку он позволил полностью удалить ВИЧ из целого генома у трех лабораторных мышей. Теперь остаётся дождаться результатов тех же самых экспериментов с участием ВИЧ-инфицированных людей, после чего можно будет говорить о так давно ожидаемом прорыве в медицине.

Ранее исследователи из США разработали новаторскую терапию для лечения ВИЧ. Они надеются, что это станет первым шагом на пути к созданию вакцины.