Настоящее чудо: врачи спасли ребенка зарезанной беременной женщины (видео)

В настоящее время полиция задержала двух подозреваемых в убийстве женщины.

Британским врачам удалось спасти ребенка после того, как его беременную мать которого зарезали ножом.

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Трагический инцидент произошел на юге Лондона. 26-летняя Келли Фоврель была на 8 месяце беременности, когда на нее дома напали неизвестные, говорится в сюжете ТСН.

От полученных ножевых травм роженица умерла. Медики говорят — малыша хоть и удалось спасти, он сейчас в критическом состоянии.

Что именно произошло с беременной и кто нанес ей смертельные травмы, сейчас выясняют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Португалии женщина родила ребенка через три месяца после смерти.