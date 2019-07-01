Настоящее чудо: врачи спасли ребенка зарезанной беременной женщины (видео)
15:08, 01 июля 2019Зарубежные новости
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В настоящее время полиция задержала двух подозреваемых в убийстве женщины.
Британским врачам удалось спасти ребенка, беременную мать которого зарезали ножом
Британским врачам удалось спасти ребенка после того, как его беременную мать которого зарезали ножом.
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Трагический инцидент произошел на юге Лондона. 26-летняя Келли Фоврель была на 8 месяце беременности, когда на нее дома напали неизвестные, говорится в сюжете ТСН.
От полученных ножевых травм роженица умерла. Медики говорят — малыша хоть и удалось спасти, он сейчас в критическом состоянии.
Что именно произошло с беременной и кто нанес ей смертельные травмы, сейчас выясняют правоохранители.
Как сообщал УНИАН, в Португалии женщина родила ребенка через три месяца после смерти.
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