В США официально объяснили разницу между обычными, электронными сигаретами и системами нагревания табака

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US FDA) официально объяснило разницу между обычными сигаретами, системой нагрева табака и электронными сигаретами.

Согласно объяснению US FDA, обычная сигарета состоит из завернутого в бумагу табака. Она может содержать фильтр, химические добавки и другие компоненты. Используется путем поджигания кончика сигареты и вдыхания дыма, возникающего вследствие горения (сжигания) табака.

В свою очередь, электронная сигарета – это устройство, которое использует жидкость, которая может содержать никотин, глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и другие ингредиенты. Устройство имеет электрический источник тепла, который нагревает жидкость и образует аэрозоль, который вдыхается пользователем.

От электронной сигареты отличается система нагревания табака. Она, по официальному определению US FDA, состоит из источника тепла и табака, который нагревается с его помощью. Табак может быть завернут в бумагу, что делает его визуально похожим на сигарету. В отличие от сигареты, здесь при потреблении процесс горения отсутствует, поэтому пользователь вдыхает аэрозоль, а не дым. Образование дыма в этом случае невозможно, ведь табак нагревается до значительно более низкой температуры, чем в обычной сигарете.

Сейчас в США позволяют продавать два типа систем нагревания табака. Первый существует на рынке США с 1990-х гг. В нем используется углеродный наконечник, завернутый в стекловолокно. Пользователь зажигает углеродный наконечник, нагревает табак до температуры, не образует пепла и горения.

Второй тип получил разрешение FDA на продажу в апреле 2019 г. Он состоит из электрического нагревательного устройства и табачного хит-стика (завернутый в бумагу табак). Пользователь помещает сток в электрическое нагревательное устройство, которое нагревает табак, образуя аэрозоль для вдыхания.

Системы нагревания табака могут помочь снизить риск вредного влияния на здоровье взрослых курильщиков, которые полностью отказываются от сигарет.

US FDA напоминает, что не существует полностью безопасного табачного изделия. Тем не менее, все табачные изделия могут привести к зависимости от никотина, а также содержат токсичные вещества, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.