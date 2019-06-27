Шаг в борьбе с облысением: волосяные фолликулы вырастили с помощью 3D-принтера (видео)
Американским дерматологам впервые удалось получить в лаборатории полноценный и здоровый волосяной фолликул.
Инновационная методика может обеспечить бесконечный источник волос для трансплантации людям, страдающим от облысения. Пока что им приходится довольствоваться фолликулами, которые пересаживают с других частей тела, передает Naked Science.
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Дерматологи использовали 3D-принтер для распечатки из биосовместимого пластика объемной структуры, которая создает опору и подходящую для живых клеток микросреду. Крошечные канальцы диаметром всего 0,5 миллиметра стимулируют фолликул вытягиваться, формируя правильную пространственную форму.
На распечатанной трехмерной структуре выращивались клетки кожи, после чего к ним помещали клетки волосяных фолликулов. Затем авторы обрабатывали их коктейлем сигнальных молекул, факторов роста, в том числе онкостатином М, подавляющим работу сигнального пути JAK-STAT, который удерживает фолликулы в «спящем» состоянии.
Отмечается, что фолликулы формируются достаточно быстро, и в принципе технология позволяет выращивать целые «волосяные фермы»: забирать фрагменты кожи, усеивать их волосами и пересаживать обратно на голову пациента.
Впрочем, прежде чем дело дойдет до практического использования, новому методу предстоит долгий путь, и вряд ли стоит надеяться на его применение в ближайшие несколько лет.
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