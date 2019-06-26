Обнаружена неожиданная польза кофе

Ученые пришли к выводу о том, что кофе оказывает влияние на активизацию производства бурого жира в организме и тем самым стимулирует сжигание калорий.

Исследователи из Ноттингемского университета поясняют: бурый жир играет ключевую роль в расходе энергии с целью терморегуляции, при котором для выработки тепла, сжигаются калории. Активность бурой жировой ткани улучшает контроль уровня сахара и липидов в крови и способствует потере веса.

Ученые выяснили, что употребление кофе как раз и вызывает такую активность бурого жира, передает MedikForum.

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Сначала в рамках лабораторных тестов на жировых клетках адипоцитах специалисты получили подтверждение способности кофеина стимулировать активацию бурого жира. Затем они провели эксперимент с участием людей, которые употребляли кофе. С помощью чувствительной техники специалисты следили за процессами в бурой жировой ткани добровольцев и убедились, что питье кофе действительно делает бурый жир горячее, заставляя его интенсивнее выделять тепло и сжигать больше калорий. Когда участники пили воду, подобного эффекта не было.

"Это первое исследование на людях, которое показало, что чашка кофе способна оказывать прямое влияние на функционирование нашего бурого жира. Его активация - это часть решения проблемы с ожирением", – высказались исследователи.

Ранее британские ученые выяснили, что частое употребление кофе не представляет опасность для кровеносных сосудов, как считалось ранее.