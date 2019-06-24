Составлен перечень самых вредных продуктов

По словам ученых, ежедневное употребление сладкой газировки может укоротить человеку продолжительность жизни на 4,5 года.

Согласно данным исследований, лучше исключить ряд продуктов из своего ежедневного рациона.

Это – газировка, трансжиры, алкоголь, переработанное мясо, безглютеновые изделия, искусственные подсластители, соленья, передает MedikForum.

Сладкие газированные напитки. В 2018 году на конгрессе Американской кардиологической ассоциации прозвучало заявление исследователей о том, что питье только одного стакана колы в день в два раза повышает риск преждевременной смерти от ишемической болезни. По словам ученых, ежедневное употребление сладкой газировки может укоротить человеку продолжительность жизни на 4,5 года.

Продукты с трансжирами. Их регулярное потребление ассоциируется с повышенным риском возникновения сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа – недугов, влияющих на качество и продолжительность жизни. Лидером по содержанию трансжиров является фастфуд и маргарин, спреды. Кроме того, трансжиры присутствуют от природы в натуральном коровьем молоке, мясе, добавляются в производственные десертные изделия и выпечку – торты и пирожные, печенье и др.

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Алкоголь. Имеющиеся данные говорят, что употребление всего одной порции алкоголя в неделю может сократить продолжительность жизни на полгода. Употребление двух порций в неделю способно отнять уже два года жизни, а более трех - целых пять лет.

Переработанное мясо. Колбасные изделия, ветчина и бекон признаны ВОЗ канцерогенами. В организации указывают, что регулярное употребление этих продуктов увеличивает вероятность ранней смерти от последствий болезней сердца на 72% , от рака - на 11%.

Безглютеновые продукты. Нет никакой необходимости отказываться от продуктов с глютеном при отсутствии целиакии – непереносимости этого вещества. Такой отказ ведет к дефициту сложных углеводов и клетчатки в рационе, что может сократить продолжительность жизни на четыре года.

Искусственные подсластители. Употребление содержащих их продуктов и напитков способствует склонности к развитию ожирения, диабета и болезней сердца, способных сделать вашу жизнь короче.

Соленья. Избыток натрия, источником которого являются соленые продукты, а также пища готового и полуготового производства, связан с увеличенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака желудка.