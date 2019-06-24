Названа вредная доза алкоголя
Британские ученые выяснили, что употребление даже около 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли и самоконтроля у здоровых людей.
В ходе эксперимента ученые изучили способность людей оценивать свои действия после употребления алкоголя, передает MedicalXpress.
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Добровольцы выпивали столько алкогольных напитков, чтобы содержание алкоголя в крови не превышало предел, допустимый для вождения в Британии и Канаде. Ученые изучили влияние таких доз алкоголя на волевое действие и последующий физический стимул.
К примеру, если человек пошевелил рукой, а затем увидел вспышку света, то мозг воспринимает действие, как совершенное чуть позже, чем на самом деле, а стимул - как произошедший чуть раньше. Считается, что этот феномен связан с чувством воли.
Как оказалось, после употребления даже малых доз алкоголя испытуемые были уверены, что они контролируют ситуацию, однако в действительности это не было так.
"Наше исследование показывает, что даже одной пинты (примерно 0,5 литра) пива достаточно, чтобы значительно скомпрометировать чувство воли человека. Это имеет важные последствия для юридической и социальной ответственности водителей", — отметили исследователи.
Ранее сообщалось, что в мире растет уровень потребления алкоголя, "лидер" - Молдова.