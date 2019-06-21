Появился браслет, который бьет током владельцев-любителей вредной пищи (фото, видео)
Amazon начал продавать браслеты Pavlok 2 для борьбы с вредными привычками с помощью тока.
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Как сообщает Esquire, такой гаджет бьет владельца током каждый раз, когда тот ест вредную пищу, курит или прибегает к другим вредным привычкам.
Так, работа этого браслета контролируется с помощью специально установленного на телефоне приложения, доступ к которому, кстати, могут получить и близкие и знакомые человека, который хочет избавиться от вредных привычек, таким образом, "стимулируя" владельца гаджета.
Заявленная цена браслета - $199, он бьет владельца током напряжением в 350 вольт. Его производители считают, что регулярные болезненные ощущения от ударов током позволят владельцу избавиться от вредных привычек.
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