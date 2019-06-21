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Появился браслет, который бьет током владельцев-любителей вредной пищи (фото, видео)

13:16, 21 июня 2019
Зарубежные новости
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Браслет поможет, например, похудеть

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Как сообщает Esquire, такой гаджет бьет владельца током каждый раз, когда тот ест вредную пищу, курит или прибегает к другим вредным привычкам.

Так, работа этого браслета контролируется с помощью специально установленного на телефоне приложения, доступ к которому, кстати, могут получить и близкие и знакомые человека, который хочет избавиться от вредных привычек, таким образом, "стимулируя" владельца гаджета.

Заявленная цена браслета - $199, он бьет владельца током напряжением в 350 вольт. Его производители считают, что регулярные болезненные ощущения от ударов током позволят владельцу избавиться от вредных привычек.

Ранее британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за месяц.

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