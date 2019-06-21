Появился браслет, который бьет током владельцев-любителей вредной пищи (фото, видео)

Бить током пользователя смогут также его друзья или родные через специальное приложение. Таким образом, это будет стимулировать владельца браслета отказаться от вредных привычек.

Amazon начал продавать браслеты Pavlok 2 для борьбы с вредными привычками с помощью тока.

Читайте такжеНазван новый способ легкого похудения

Как сообщает Esquire, такой гаджет бьет владельца током каждый раз, когда тот ест вредную пищу, курит или прибегает к другим вредным привычкам.

Так, работа этого браслета контролируется с помощью специально установленного на телефоне приложения, доступ к которому, кстати, могут получить и близкие и знакомые человека, который хочет избавиться от вредных привычек, таким образом, "стимулируя" владельца гаджета.

Заявленная цена браслета - $199, он бьет владельца током напряжением в 350 вольт. Его производители считают, что регулярные болезненные ощущения от ударов током позволят владельцу избавиться от вредных привычек.

Ранее британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за месяц.