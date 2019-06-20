Названа опасность 10-часового рабочего дня

Если человек в течение 10 лет придерживался рабочего дня продолжительностью в 10 часов, то риск инсульта увеличивается на 45%. В особую группу риска входят люди моложе 50 лет.

Проведённое учеными из Парижского госпиталя в Версале исследование показало, что люди, которые работают от 10 часов в день, впоследствии существенно чаще сталкиваются с инсультами.

Авторы исследования наблюдали за работниками, продолжительность трудового дня которых составляла 10 часов и более в течение не менее 10 лет, передает MedikForum.

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Оказалось, что у этих людей инсульты происходят на 45% чаще, чем у тех, кто придерживался традиционного восьмичасового рабочего дня. Что особенно озадачило исследователей, так это тот факт, что в группу особого риска входили молодые люди, то есть те, кто был моложе 50. Известно, что инсульты происходят чаще как раз у тех, кто уже разменял шестой десяток.

С продолжительным рабочим днем часто имеют дело полицейский, врачи, учителя и представители ряда других профессий. Кроме того, вредными для здоровья являются ночная работа или сменный режим труда, а также условия, в результате которых человек подвергается постоянному и хроническому стрессу. Все это также увеличивало опасность острых нарушений мозгового кровообращения, как показало исследование.

В целом, его авторы наблюдали за 143 тыс. 592 французскими работниками в течение целого ряда лет. Из них у 29% рабочий день состоял не менее чем из 10 часов.

Ранее сообщалось, что риск преждевременной смерти среди мужчин возрастает в два раза, если частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет более 75 ударов в минуту.