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Создано приложение, с помощью которого можно обнаружить рак кожи

14:42, 20 июня 2019
Зарубежные новости
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Пример исследования на сайте Check Melanoma

Команда российских программистов создала приложение Check Melanoma, которое уже доступно для пользователей Android. Фотобанк, с помощью которого и происходит распознавание заболевания, молодые специалисты собирали буквально по крупицам, передает Naked Science.

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Сам процесс диагностики прост: нужно зарегистрироваться на сайте или скачать программу, затем авторизоваться и создать личный кабинет, в котором можно уже непосредственно подгружать фотографии подозрительных родинок либо рентген легких и отправлять их на исследование. Однако авторы приложения рекомендуют закачивать только качественные макроснимки, сделанные на расстоянии 15 сантиметров с четким фокусом на участке кожи, который нужно проверить.

Однако программисты предупреждают, что предназначение программы не в том, чтобы заниматься лечением на дому и ставить диагноз самому себе — за этим следует обращаться непосредственно к квалифицированным медикам.

Меланома – самая опасная форма рака кожи, которая развивается из пигментных клеток – меланоцитов.

Напомним, американские исследователи полагают, что слово рак нужно исключить из некоторых медицинских диагнозов, поскольку оно пугает пациентов и заставляет их прибегать к инвазивному лечению, которое в реальности не требуется.

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Теги: #рак#меланома